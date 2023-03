"La Satt Paris-Saclay est un peu au-delà de 20 % de capacité d’autofinancement. Un résultat cohérent par rapport aux engagements pris avec l’État et les actionnaires de la Satt. Nous visons 35 % en 2023, 70 % en 2024 pour atteindre les 100 % en 2025", explique à AEF info son président Xavier Apolinarski, en mars 2023. Alors que les Satt célèbrent leurs dix ans, il estime que la Satt Paris-Saclay a réussi à "conserver son identité et les valeurs définies par les actionnaires lors de sa création". Son "défi principal est d’augmenter, sur la période 2022-2025, de plus de 50 % l’activité d’investissement de la Satt dans les projets de maturation" et "de réduire le taux de projets en échec". Enfin, il souligne le challenge de "bien coordonner le passage de la prématuration en maturation", notamment via l’AAP dédié, et rappelle que l’enjeu reste de poursuivre ce "continuum de l’innovation".