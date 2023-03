Plus de 1 000 projets de réduction rapide de la consommation d’énergie fossile des bâtiments de l’État ont été sélectionnés, dans le cadre de l’appel à projets "Résilience 2", doté de 130 M€, et lancé en octobre 2022 par la direction de l’immobilier de l’État, annoncent les ministères de l’Économie, de la Transition énergétique et des Comptes publics, mardi 14 mars 2023. L’Éducation nationale compte 10 projets retenus : sept concernent un rectorat et trois le Cned.