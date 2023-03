Les négociations sur le code minier et l’exploitation des fonds marins s’apprêtent à reprendre à Kingston, en Jamaïque, où siège l’Autorité internationale des fonds marins. Du 16 au 31 mars 2023, la session doit clarifier le "rapport de force" entre pays favorables à un moratoire — dont une coalition de 16 États incluant la France et l’Allemagne — ou pro exploitation, s’attend l’ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes Olivier Poivre d'Arvor. Et ce, avant la réunion cruciale de l’assemblée en juillet, deux ans après le dépôt par Nauru et The Metals Company d’une demande de permis.