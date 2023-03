Pierre Brajeux, président délégué de la FFSP, officialise sa candidature pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du Medef, le 6 juillet 2023. Le fondateur du groupe de sécurité privée Torann France, déjà candidat en 2018 (lire sur AEF info), se présente en prétendant de rupture. "L’environnement politique et social a changé, le vent s’est levé, il faut un changement de cap. Veut-on être un Medef d’image ? Ou veut-on être écouté et se faire respecter ?", explique-t-il au Figaro, lundi 13 mars. Il fait de la simplification, de "la valeur du travail" et de la compétitivité, les trois axes de sa candidature. "Le Medef doit accompagner les entreprises dans le changement profond qu’on est en train de vivre, sur le front de l’inflation ou encore de l’énergie, sans faire croire que le monde va redevenir comme avant." Deux autres candidats se sont pour l’instant déclarés (lire sur AEF info).