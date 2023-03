Transports, écoles, ports, raffineries… Plusieurs secteurs vont être touchés mercredi 15 mars, huitième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites et jour de la réunion de la commission mixte paritaire devant tenter de trouver un compromis sur le projet de loi. Questionnés dans le cadre de l’Observatoire de la mobilisation contre la réforme des retraites (1), les Français affichent un moindre soutien au mouvement social, mais qui reste largement majoritaire. En revanche, le recours au 49-3 les divise fortement, y compris au sein des proches de la majorité. Six Français sur dix sont d’accord avec le secrétaire généra de la CFDT, Laurent Berger, en estimant qu’il s’agirait d’un "vice démocratique". Et, un Français sur deux souhaite que la mobilisation continue si le texte est voté par le Parlement, et plus encore (61 %) s’il est adopté sans vote, via le 49-3.