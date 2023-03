Si les présidents successifs de la CGE de ces 20 dernières années occupaient encore cette fonction en 2023, quels "combats" mèneraient-ils au nom de la Conférence aujourd’hui ? Et quels regrets ont-ils de leur mandat passé ? Anne-Lucie Wack, Philippe Jamet, Pierre Tapie et Alain Cadix se sont prêtés à cet exercice d’analyse lors d’une table ronde du congrès-anniversaire de la CGE, le 14 mars 2023 à la CIUP. Laurent Champaney, président en titre et candidat à sa succession, s’est appuyé sur ces messages pour alimenter la feuille de route de la prochaine mandature.