Au terme du premier mandat des comités sociaux et économiques, l’association Réalités du dialogue social a interrogé des représentants du personnel et des DRH d’une quinzaine d’entreprises de plus de 10 000 salariés. L’objectif : "confronter les pratiques et les questionnements", "identifier ce qui fonctionne, les points de vigilance, ce qui doit évoluer, ce qui est à repenser dans le cadre des élections professionnelles". Ce "benchmark d’expérimentations" fait notamment ressortir la perte de proximité des instances de représentation du personnel avec le terrain.