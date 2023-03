"L’actualité nous montre tous les jours qu’il est nécessaire d’articuler la transition écologique et la justice sociale. Pourtant cette articulation occupe peu le débat public", souligne Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS, à l’occasion de la présentation, le 14 mars, d’une étude sur la mise en œuvre d'"une transition écologique juste". Le think tank s’est basé sur 25 initiatives comme l’association toulousaine Rebooterie sur l’accès au numérique et la maison d’écologie populaire de Bagnolet, qui s’adressent en totalité ou en partie à des personnes en situation de précarité.