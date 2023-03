La Commission européenne a présenté, mardi 14 mars 2023, sa très attendue réforme du marché de l’électricité, qui doit désormais être adoptée par le Conseil de l’UE et par le Parlement. Elle a pour but de corriger certains effets pervers du marché actuel, en introduisant des signaux de long terme pour les investisseurs, et de favoriser la décarbonation du secteur. En l’état actuel, la France salue ce projet de législation qui devrait permettre de financer de nouvelles capacités renouvelables et nucléaires mais aussi l’entretien des centrales existantes.