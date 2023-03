Malgré une pression réglementaire de plus en plus forte, les entreprises tardent à suivre les émissions et impacts sur la nature de leur chaîne d’approvisionnement, pointe CDP dans un rapport publié ce mercredi. Seules 41 % des entreprises rendent compte des émissions de leur chaîne et 70 % n’ont pas évalué l’impact de leur chaîne sur la biodiversité. L’organisation internationale, qui constate une hausse de 10 % du nombre d’institutions financières demandant aux entreprises de publier des informations, fait le point sur les nouvelles informations qu’elle demande aux entreprises cette année.