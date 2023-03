Le Parlement a adopté, mardi 14 mars 2023, sa position sur la proposition de directive relative à la performance énergétique des bâtiments par 343 voix pour, 216 contre et 78 abstentions. Il renforce les normes de performance énergétique des bâtiments neufs et existants, prévoit l’élimination progressive du chauffage fossile et le déploiement d’installations solaires, et propose l’introduction d’une classe A+ dans le dispositif DPE. Le texte, déjà débattu par les États membres, va entrer dans la phase de trilogue visant à négocier un texte définitif.