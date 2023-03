Alors que le gouvernement a lancé des concertations visant à définir un service public de la petite enfance, le HCFEA a adopté le 7 mars 2023 deux rapports sur l’accueil des enfants de moins de 3 ans. Le premier dresse un état des lieux de l’offre et le second formule des propositions pour concrétiser ce service public. Pour aboutir d'ici 2027 à 200 000 places nouvelles de garde d’enfant, il chiffre de 2,3 à 3,6 Md€ les dépenses d’investissement et de 2,4 à 2,7 Md€ les dépenses de fonctionnement nécessaires. Il s’agit notamment de redynamiser l’offre de place en crèches et chez les assistantes maternelles.