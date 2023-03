Olivier Dussopt, ministre du Travail et Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités se sont rendus à Bruxelles, pour rencontrer leurs homologues européens, lors d’un Conseil Epsco (Emploi, politique sociale, santé et consommateurs), les 13 et 14 mars 2023. Ils ont débattu de l’intégration des réfugiés européens sur le marché du travail ainsi que de la convention 190 de l’Organisation internationale du Travail. Ce texte international vise à lutter contre le harcèlement et la violence au travail.