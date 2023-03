Le président du Centre national de la fonction publique territoriale, François Deluga (1), revient pour AEF info sur la formation des fonctionnaires territoriaux aux enjeux de transition et sur la transformation souhaitée des politiques publiques en faveur de l’environnement. Ce sujet est le fil rouge du colloque intitulé "Accélérer la transition écologique : quel chemin pour les collectivités ?", que le CNFPT organise les 14 et 15 mars 2023 à Bordeaux. S’il salue le chemin parcouru par les collectivités, il souhaite également développer les collaborations "respectueuses" avec l’État. Concernant la fin possible du financement de l’État pour l’apprentissage dans les collectivités après 2025, il corrobore une "incompréhension", "unanime" chez les employeurs publics, qui ne savent pas encore si France compétences maintiendra sa part de 15 millions d’euros.