"Le COMP est la partie du contrat d’établissement sur laquelle s’applique le financement à la performance, un sujet qui revient depuis plusieurs années", déclare Sylvie Retailleau alors qu’elle lance la 1re vague des contrats d’objectifs, de moyens et de performance le 17 mars 2023 avec 34 établissements, sur les 140 "éligibles". Dans une interview à AEF info, la ministre de l’ESR explique les objectifs, le rythme, le processus d’élaboration, de suivi et d’évaluation de ce nouveau contrat qui doit s’articuler avec le contrat quinquennal et remplacer le DSG. Elle annonce une enveloppe de 100 à 120 M€ par an sur trois ans pour chacune des trois vagues et avertit que "si les objectifs ne sont pas atteints […], les crédits seront supprimés, réduits ou réorientés", aspect sur lequel elle sera "intraitable". Quant aux recteurs ESRI, ils auront la responsabilité du suivi du COMP dans le cadre d’un dialogue annuel de performance.