Un collectif de neuf réseaux de l’IAE souhaite que "la politique du plein-emploi ne laisse personne au bord du chemin"

La Fnars , le Mouvement des régies de quartier, Emmaüs France, le réseau national Chantier école, les Restaurants du cœur, l’ Unai , Coorace , le réseau Cocagne et la FEI se réunissent en "un collectif de l’ IAE réuni pour la première fois le 15 février 2023 à Paris pour amplifier leur mobilisation commune au service d’un retour à l’emploi pérenne des personnes qui en sont éloignées". Ce collectif appelle "les pouvoirs publics à prendre toute la mesure des obstacles de vie qui attendent encore nombre de personnes pour l’accès à l’emploi, partout en France". "Il est impératif de se donner les moyens, en cohérence avec les objectifs annoncés pour le plein-emploi et dans la préfiguration de France Travail, d’amplifier et d’adapter le soutien dont les personnes concernées par l’insertion sociale et économique ont et auront plus que jamais besoin", ajoutent les neuf structures.