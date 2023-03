À la rentrée 2022, 15 établissements ont proposé des places sur Parcoursup dans un cycle pluridisciplinaire d’études supérieures. Ces nouveaux cursus en trois ans, mêlant enseignements de classe préparatoire et d’université ou d’école, ont en moyenne rempli 72,1 % de leurs capacités d’accueil avec 527 admis. Un taux qui s’explique par la nouveauté de ces formations, encore peu connues des lycéens et des familles. Par ailleurs, 15,4 % sont boursiers du secondaire, soit 3,4 points de plus qu’en prépa. Voici le détail par établissement et les témoignages de plusieurs CPES.