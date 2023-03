Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a voté, en février 2023, un nouveau dispositif de soutien à la diffusion de la culture scientifique et technique industrielle. La cible : les collectivités locales (communes et EPCI), les établissements publics, les associations, les organismes de recherche et les centres hospitaliers qui portent un projet de médiation scientifique. L’aide vient financer des actions permettant "d’éclairer les citoyens sur les avancées scientifiques afin de donner les moyens de renforcer leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leur esprit critique", de "lutter contre la désinformation" ou encore d’organiser des initiatives territoriales originales de diffusion de la CSTI. Les candidats ont, pour la première vague, jusqu’au 17 mars 2023 pour déposer leur dossier.