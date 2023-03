La direction général des entreprises s'apprête à lancer une consultation sur la certification de cybersécurité des plateformes numériques pour le grand public, couramment appelée "cyberscore", prévue par une loi de 2022. C'est ce qu'indique Jan Verdonk, chargé de mission "cybersécurité et numérique responsable" à la DGE, lors d'un évènement de l'agora du FIC, mardi 14 mars 2023 à Paris. Selon lui, cette consultation devrait donner "les grands traits" des projets de décret et d'arrêté. La certification pourrait concerner dans un premier temps les trente plateformes les plus consultées.