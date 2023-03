Seules trois entreprises françaises figurent dans le classement Ethisphere des entreprises les plus éthiques du monde, publié le 13 mars 2023. Il récompense 135 entreprises qui ont "démontré leur engagement envers les pratiques commerciales éthiques", que ce soit sur des critères de gouvernance, de pratiques environnementales et sociales, d’éthique et de diversité.