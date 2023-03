S’appuyer sur les pratiques collaboratives, lutter contre les stéréotypes, interroger ce qui se passe dans la classe… Telles sont quelques-unes des pistes de réflexion proposées par l’IGESR pour renforcer l’égalité filles-garçons en mathématiques. Dans son rapport mis en ligne le 13 mars 2023, l’inspection générale recommande d’installer des "principes pédagogiques reconnus et rassurants" pour "développer l’engagement des élèves, leur motivation et leur image de soi". Autres pistes d’amélioration : la nature des appréciations scolaires, la gestion des erreurs et le développement de l’oral.