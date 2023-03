Contrairement à ce qui avait été envisagé, le conseil d’administration de Toulouse INP ne s’est finalement pas prononcé, via un vote, sur la "note d’intention" relative à la gouvernance et aux statuts du futur Centrale Toulouse institut présentée le 14 mars 2023. La présidence estime que le point a été "traité" et évoque un CA "qui n’était pas 'phasé' correctement" puisque des discussions interministérielles sont toujours en cours. Plusieurs représentants de l’Ensat craignent que l’école perde ses prérogatives. D’autres voix, dont l’ancienne vice-présidente du CA, évoquent "un vrai malaise des personnels" autour de ce projet mené "à la hussarde" et sans réelle concertation des personnels.