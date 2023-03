Plus de 1 000 projets de réduction rapide de la consommation d’énergie fossile (gaz ou fioul) des bâtiments de l’État ont été sélectionnés, sur les 5 600 dossiers présentés, dans le cadre de l’appel à projets "Résilience 2", doté de 130 M€, et lancé en octobre 2022 par la direction de l’immobilier de l’État, annoncent les ministères de l’Économie, de la Transition énergétique et des Comptes publics, mardi 14 mars 2023. L’ESR compte 296 projets retenus portés par 87 établissements différents. 216 projets lauréats sont portés par des établissements du supérieur et 80 par des opérateurs de recherche.