Par un arrêt du 10 mars 2023, le Conseil d’État censure la qualification des faits opérée par le Cneser disciplinaire et considère que le blâme prononcé en appel à l'encontre d'un maître de conférences de Sorbonne université, en confirmation de la décision de première instance, n’est pas proportionné aux faits de harcèlement sexuel en cause. Il confirme ainsi une exigence d’adéquation entre faits et sanction de plus en plus marquée en matière disciplinaire et réduit la marge d’appréciation du Cneser. Philippe Raimbault, agrégé de droit public, analyse cette décision et son contexte jurisprudentiel.