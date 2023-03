Académie de Lille : la région et la métropole lilloise annoncent la création d’une école européenne

La région Hauts-de-France et la métropole européenne de Lille (MEL) annoncent, dans un communiqué du 29 mars 2019, l’ouverture en septembre d’une école européenne à Marcq-en-Barœul, près de Lille. Ce nouvel établissement accueillera des élèves de la maternelle au baccalauréat dans deux cursus, l’un francophone, l’autre anglophone. Il devrait contribuer à l’attractivité du territoire, en intéressant notamment les "entreprises impactées par le Brexit" en quête d'un nouveau lieu d’implantation (lire sur AEF info). Ce projet est piloté par la région Hauts-de-France et la MEL (qui financent les investissements à 50/50), en partenariat avec l’académie de Lille, le département du Nord et la ville de Marcq-en-Barœul. L'école européenne devrait utiliser le statut d’établissement public local d’enseignement international (EPLEI) prévu par la loi sur "l’école de confiance" (lire sur AEF info).