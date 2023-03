Davantage de partenariats et de coopération : c’est ce à quoi l’Unesco et l’ONU Eau appellent ce 22 mars, journée mondiale de l’eau — qui marque le coup d’envoi aux Nations unies pour deux jours d’une conférence internationale dédiée, la première depuis 1977. Dans son rapport annuel sur la mise en valeur des ressources en eau, l’Unesco alerte en effet sur le "risque imminent d’une crise mondiale", en raison des faibles progrès enregistrés en matière d’assainissement et d’accès à l’eau, et du changement climatique, qui aggravera les pénuries.