Dans les Pays-de-la-Loire, 29 000 jeunes âgés de 14 à 24 ans sont en décrochage scolaire en 2019, soit 5,9 % de cette tranche d’âge. Selon une étude de l’Insee datée de mars 2023, ce décrochage est très localisé : il est plus présent dans certaines intercommunalités, notamment à l’est et aux périphéries nord et sud de la région. L’étude montre aussi que l’environnement familial est un des facteurs de risque de décrochage scolaire. Enfin, la santé mentale des jeunes fait partie des paramètres pouvant peser sur le processus de décrochage, or, elle s’est dégradée ces dernières années.