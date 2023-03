AGENCE DE LA BIOMÉDECINE. Un arrêté porte nomination au conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine. CONSEIL STRATÉGIQUE DE L’INNOVATION EN SANTÉ. Un arrêté porte nomination des personnalités qualifiées et du vice-président du conseil stratégique de l’innovation en santé et du rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l’innovation en santé. FRANCE 2030. Un arrêté approuve le cahier des charges de l’appel à projets "Tiers-lieux d’Expérimentation...