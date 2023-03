Avec l’avis "Inégalités de genre, crise climatique et transition écologique", le Cese présente ce mardi 14 mars 24 propositions pour faire de l’égalité entre les hommes et les femmes l’axe central de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ses rapporteurs, l’avocate Aminata Niakaté et le vice-président de FNE Antoine Gatet, appellent notamment à "intégrer pleinement" les femmes dans le débat public et à intégrer un indicateur des inégalités de genre et de la justice environnementale dans les différents scénarios de transition écologique, de type SNBC.