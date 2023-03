Pierre Brajeux, Dominique Carlac’h et Patrick Martin sont officiellement candidats pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux, à la présidence du Medef, le 6 juillet 2023. Déjà candidats en 2018, Pierre Brajeux, Dominique Carlac’h et Patrick Martin sont respectivement président délégué de la FFSP (Fédération française de la sécurité privée), vice-présidente du Medef et président délégué du Medef. Dominique Carlac’h appelle à l’émergence d’un "nouveau contrat économique, social et environnemental" et Patrick Martin défend "la politique de l’offre et la restauration de la compétitivité".