Ouverture de crédits de fonds de concours. Un arrêté du 13 mars 2023 porte ouverture de crédits de fonds de concours. Sont ainsi ouverts, pour 2023, des crédits d’un montant de 159 098 883,92 € en autorisations d’engagement et de 220 806 671,92 € en crédits de paiement. Sur ce total, 483 059,26 € sont ouverts en AE et CP pour le programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires du budget...