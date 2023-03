Pour la quatrième année consécutive le taux de publications scientifiques françaises en accès ouvert est en progression pour atteindre 67 % (+5 points sur un an). C’est ce que montre le 4e baromètre de la science ouverte publié par le MESR le 13 mars 2023, et qui présente de nouveaux indicateurs relatifs à l’ouverture des thèses, des données de la recherche et des codes et logiciels associés aux publications. Ainsi, 74 % des thèses soutenues en 2020 sont en libre accès, 22 % des publications mentionnent un partage des données produites et 20 % un partage du code ou logiciel produit.