Le secteur de la collecte et de la gestion des déchets ménagers n’échappe pas à la hausse du coût de l’énergie, révèle la 6e conférence nationale sur les déchets ménagers, qui s’est tenue jeudi 9 mars 2023 à la Maison de la Chimie à Paris. Syndicats de traitement, associations de collectivités et industriels déplorent une situation "explosive", alors que l’énergie représente 15 % du coût de collecte des déchets ménagers, selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.