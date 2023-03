Le ministre de l'Intérieur et la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté invitent les préfets à "orienter" les crédits du FIPD sur les dispositifs de sécurisation de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Dans cette instruction diffusée le 10 mars dernier, Gérald Darmanin et Sonia Backès insistent sur la prise en compte des projets susceptibles d’anticiper le projet de loi relatif aux JOP 2024. Les autres axes, plus traditionnels, de prévention de la délinquance et de la radicalisation sont également détaillés