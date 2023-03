Un protocole d’expérimentation a été signé entre le Cnous et le programme France services, annonce le gouvernement le 13 mars 2023. Dans six départements pilotes (la Somme, l’Aisne, la Haute-Garonne, l’Aveyron, le Lot et les Hautes-Pyrénées), les espaces France services offriront aux étudiants un accompagnement dans leurs démarches (bourses, logement en cité universitaire…). Les agents "seront formés pour apporter des informations de premiers niveaux aux étudiants" assure Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Un bilan sera effectué fin 2023, "avant une éventuellement généralisation au niveau national".