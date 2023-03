C’est un bilan peu glorieux du déploiement des contrats de relance et de transition écologique conclus depuis 2020 que dresse, lundi 13 mars 2023, une mission interministérielle. Déplorant l'insuffisance de leur ambition écologique, le rapport pointe "le fonctionnement cloisonné de l’État et de ses opérateurs", "une animation nationale mal coordonnée" et "la faible association des régions". La mission formule treize recommandations permettant d'"élever le niveau d'ambition écologique de ces contrats", parmi lesquelles l'élaboration d'une programmation opérationnelle et les analyses d'impact.