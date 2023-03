Le gouvernement a précisé, ce lundi 13 mars, le calendrier de versement du chèque énergie en 2023 ainsi que ses seuils d’éligibilité. À partir du 28 avril, 5,8 millions de ménages recevront ce chèque, destiné à les aider à payer leurs factures d’électricité et de gaz, l’achat de combustible (bois, fioul) et certains travaux énergétiques, annoncent Bercy et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Comme chaque année depuis 2018, il sera envoyé automatiquement, par courrier, aux 20 % de ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation était inférieur à 11 000 euros en 2021. Ce chèque, dont le montant varie entre 48 et 277 euros, pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2024.