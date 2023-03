Égalité de traitement : une salariée peut se faire communiquer les fiches de paie nominatives de ses collègues masculins

La Cour de cassation précise le 8 mars 2023 qu’une salariée qui soutient une inégalité de traitement avec des collègues hommes peut obtenir en justice la communication des bulletins de salaire non anonymisés de salariés masculins occupant des postes de niveau comparable au sien, dès lors que cette communication d’éléments portant atteinte à la vie personnelle des intéressés est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, qui est la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes.