21 % des répondants en situation de mal-être au printemps 2022 : le constat fait par Lyon-I auprès de ses étudiants est "mitigé". Si la situation s’améliore par rapport à 2021, ce pourcentage reste significatif. "Trois ans après le début de la crise sanitaire, et avec le déploiement du projet Include, le sujet du bien-être, de l’inclusion et de la réussite étudiante est plus que jamais d’actualité et reste notre priorité", déclare le président Frédéric Fleury. Lyon-I lance en mars 2023 un "baromètre du bien-être étudiant", pour "formaliser la remontée de la parole étudiante".