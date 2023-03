Le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, situé dans le Nord, a adopté en décembre 2022 son plan d’égalité professionnelle. "Nous avons voulu concrétiser ce plan par une action immédiate sur les recrutements pour le poste saisonnier d’agent d’accueil", explique Valérie Dusautoir, DRH de cet établissement public chargé de la gestion de 15 kilomètres de plages. Ainsi, le service RH a caché le nom, l’âge et le sexe des candidats sur les CV reçus et mis en avant les compétences et les expériences. "Nous avons réalisé nos meilleurs recrutements avec cette méthode", estime Valérie Dusautoir.