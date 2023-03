Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique : L'ANPJ et les magistrats qui la soutiennent estiment que la réforme de la police "s'accélère brutalement" ;Gérald Darmanin a salué le "travail formidable" des préfets et forces de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites ;Le préfet de police annonce une phase "plus opérationnelle" concernant la préparation des JOP 2024 à 500 jours de leur lancement ;Le ministère de l'Intérieur a réduit de 41 % ses dépenses pour financer des prestations de cabinets de conseils en 2022, selon l'IGF ;...