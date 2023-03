Les communes d’outre-mer sont "autant", si ce n’est "moins touchées" par la délinquance que des villes situées en métropole, affirme, dans sa dernière analyse de la délinquance à l’échelle communale, le SSMSI. Hormis pour les vols avec armes, plus nombreux que dans l’hexagone, et qui représentent 25 % de tous les faits constatés sur l’ensemble du territoire. À Cayenne, le phénomène est particulièrement tangible. Sur l’ensemble du territoire, les vols sans violences sont l’infraction la plus relevée par les forces de l’ordre, juste devant les destructions et dégradations.