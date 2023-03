Deux grands plans gouvernementaux visant à lutter contre le sans-abrisme et la pauvreté sont attendus avec impatience par les associations. Le Collectif des associations unies publie le 13 mars ses propositions pour le second plan Logement d’abord, qu’il espère "plus ambitieux et efficient" que le premier. Le collectif Alerte s’inquiète de son côté du fait qu’un Pacte des solidarités n’ait pas encore été présenté pour prendre la suite de la Stratégie pauvreté.