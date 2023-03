Delphine Allès, professeure en science politique et directrice de la filière relations internationales de l’Inalco, a été élue vice-présidente en charge du conseil d’administration, de l’organisation et des moyens, pour la période 2023-2027, lors d’un conseil d’administration de l’Inalco, qui s’est tenu le 27 janvier 2023. Elle succède ainsi à Laetitia Bucaille. Dans sa profession de foi, Delphine Allès ambitionne de "consolider l’indépendance et le rayonnement de l’Inalco tout en sanctuarisant [ses] missions d’enseignement et de recherche". Voici son parcours.