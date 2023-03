Les 9 lauréats de l’appel à projets e-Fran 3 ont été dévoilés le 14 mars 2023, par le MEN et le SGPI. Ils bénéficieront d’un budget total de 10 M€, et les résultats seront évalués par un processus de validation scientifique. En cas de succès, ils seront déployés à l’échelle nationale à l’issue du programme en 2025. L’aide aux élèves dyslexiques, la réduction des inégalités scolaires, l’amélioration des apprentissages fondamentaux figurent parmi les thématiques. Jean-Marc Monteil, ancien recteur, a présenté la nouvelle plateforme e-Fran, "espace d’échanges entre recherche et éducation".