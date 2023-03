La réunion sur la feuille de route "propriétaire bailleur", que le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, devait présider ce lundi 13 mars 2023 (lire sur AEF info), est décalée d’un mois, selon un message adressé à ses participants, qu’AEF info a pu consulter. Cette réunion sur "la feuille de route de rénovation du parc locatif privé", initialement prévue ce lundi, de 15 heures à 16h30, au ministère du Logement, "est reportée au 13 avril", précise le message. Qui évoque "une contrainte d’agenda". Promise par le ministre pour "début 2023" (lire sur AEF info), cette feuille de route est destinée à accompagner les propriétaires bailleurs dans l’interdiction progressive de location des passoires thermiques prévue par la loi climat et résilience. Une interdiction qui démarrera au 1er janvier 2025 pour les logements G, et qui vaudra pour les F en 2028 puis pour les E en 2034.