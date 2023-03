Réagissant à la publication des bons chiffres de l’apprentissage le 3 mars 2023 par un communiqué diffusé cinq jours plus tard, l’Anaf y voit "une nouvelle preuve de l’importance de s’attarder à présent sur l’aspect qualitatif après avoir misé sur l’aspect quantitatif". L’association rappelle "qu’il est important de développer l’apprentissage dans tous les niveaux en prenant en compte ceux pour qui cette voie peut être cruciale" et que "l’objectif du million d’apprentis doit se faire grâce au développement des niveaux Bac et infra-Bac". Elle ajoute que "depuis 2019, le taux de rupture prématurée de contrats d’apprentissage n’est plus communiqué" alors que "c’est pourtant un des indicateurs importants de la qualité des parcours des apprentis". L’Anaf avait remis un mois plus tôt à la ministre déléguée Carole Grandjean douze propositions destinées à améliorer la situation des apprentis.