L’Assemblée départementale de la Haute-Savoie a voté la 10 mars 2023 son schéma de développement universitaire et scientifique 2023-2028, doté de 45 M€. La Haute-Savoie compte 15 000 étudiants. Ce schéma, qui se veut "en cohérence avec les orientations du SRESRI Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2028 (lire sur AEF info), s’articule autour de trois axes forts :l’investissement massif pour les infrastructures d’enseignement supérieur et de recherche de qualité (16 M€ pour rénover le parc immobilier de l’IUT, 18,1 M€ pour construire la Maison de l’action publique internationale, site de formations en droit, économie, langues, RI…) ;le soutien aux projets de recherche et de transfert de technologie répondant aux enjeux du territoire (allocations de recherche, soutien aux laboratoires…) ;et le rapprochement entre les étudiants et le monde de l’entreprise, avec un volet fort vers l’international.