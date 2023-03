Enedis présente, lundi 13 mars, un rapport préparatoire à son Plan de développement réseau, dont l’ambition est d’éclairer la trajectoire des investissements prévus aux horizons 2027 et 2032. Des investissements qui pourraient atteindre plus de 5 milliards d’euros en 2032, liés au fort développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et à l’essor continu des installations de production des énergies renouvelables, contre 4,4 Md€ en 2022.