La liste "Pari(s) d’une université plus humaine" (PU-PH), se présente pour la deuxième fois aux élections de l’université Paris Cité, organisées fin avril. Candidate à la présidence, Claire Saillard dénonce un "système pyramidal archaïque" et un circuit décisionnel "complètement aberrant", lors d’un entretien avec AEF info le 2 mars 2023. Avec ses colistiers, Sylvain Moutier (doyen de la faculté S&H) et Maximilien Cazayous (candidat pour celle de sciences), elle souhaite modifier les statuts pour simplifier l’organisation de l’établissement. Quant à la transformation en grand établissement, leur opinion n’est pas tranchée. Leur priorité est de trouver un "fonctionnement serein", en s’éloignant "le moins possible" des statuts d’une université. La liste souhaite aussi une idex qui "profite à toute l’université".